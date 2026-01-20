Per le strade di Nola con cocaina e crack nascosti in auto, 30enne in manette

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne nolano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Fonseca a Nola un’auto con a bordo il predetto, trovandolo in possesso di 36 involucri di cocaina/crack del peso complessivo di circa 18 grammi e di 20 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.