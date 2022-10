Percettore del Reddito rifiuta un lavoro da 1800 euro: “Resto a Napoli”

Il Reddito di Cittadinanza continua a rimanere centrale nel dibattito pubblico. Il tema è stato affrontato anche nella puntata di domenica di Non è l’Arena di Massimo Giletti che è intervenuto contro un ospite-percettore in collegamento da Napoli.

Tutto è scaturito dalla testimonianza di un uomo, percettore del Reddito di Cittadinanza, che ha affermato come in 6 anni di lavoro non abbia mai fatto un giorno di assenza. In collegamento l’imprenditrice bresciana Loretta Forelli ha offerto all’uomo un posto di lavoro, specificando che la busta paga sarebbe stata di 1.800-2.000 euro al mese. L’uomo subito ha risposto: “Se vuole assumere la gente deve rispettare la legge e andare in un centro per l’impiego dove è stato stanziato un miliardo di euro e li trova lì gli operai specializzati“.

SCONTRO IN STUDIO

Frasi che hanno provocato lo scontro in studio, l’ospite collegato ha ribadito che: “Il vestito del migrante non lo metterò mai” e che quell’offerta sarebbe stata “uno schiaffo alla miseria”. A quel punto è intervenuto il ristoratore Enrico Schettino che ha raccontato di aver cercato per molto tempo personale per il suo locale e che “da napoletano mi vergogno di questo teatrino“.

L’ospite-percettore del RdC gli ha dato del buffone e a quel punto Massimo Giletti è intervenuto duramente: “Tiratevi su le maniche e lavorate, tiratevi su le maniche e lavorate! Non date del buffone a chi dà lavoro perché non si insulta chi offre lavoro“. Poi ha continuato aggiungendo: “Lì Schettino è a Napoli, non a Brescia. È nella sua terra, il lavoro c’è”.