Perdita del figlio, Insigne parla per la prima volta del dramma: “Sarà sempre nei nostri pensieri”

Lorenzo Insigne ha parlato per la prima volta, di quanto accaduto circa il dramma che ha colpito la sua famiglia: “Non tutti sanno cosa ci è successo, abbiamo avuto un grande problema familiare – ha detto Insigne – Ho grande difficoltà a spiegare cosa mi sia successo”. L’ex capitano del Napoli entra nel dettaglio e rivela quanto già era emerso nelle scorse settimane: “È una grande perdita per me e mia moglie – spiega – Tenteremo di rimanere uniti. Ho altri due figli grandi che ci aiuteranno ad andare avanti e cercheremo di restare uniti il più possibile. Ma lei sarà sempre nei nostri pensieri”.

Insigne, il dramma di Lorenzo e della moglie Genny: ha perso il bambino al sesto mese di gravidanza

Nonostante il massimo riserbo della famiglia si è infatti il muro della privacy sulla tragedia che ha colpito il calciatore e i suoi affetti più cari: la moglie Genny Darone, già madre dei suoi due figli, Carmine e Christian, ha perso il bambino che portava in grembo, al sesto mese di gravidanza.

Tutti in questo momento si stanno stringendo attorno al ‘Magnifico’, come veniva chiamato Lorenzo dai tifosi del Napoli, e alla moglie Genny. Dalla Nazionale del ct Roberto Mancini, che per tutelarlo non lo ha inserito nella lista dei convocati per la Nations League, allo stesso club canadese.

Un esempio è arrivato dal portiere del club, Quentin Westberg, che in occasione della partita con Atlanta ha deciso di dedicargli il rigore parato mimando con le mani il numero 24, quello che da sempre indossa sulla maglia Insigne.