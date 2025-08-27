Pestaggio brutale a Fuorigrotta, fratello del consigliere picchiato dalla baby gang davanti ai figli

PUBBLICITÀ

“La scorsa notte, a Fuorigrotta, intorno alle ore 23, mio fratello , uomo di 47 anni, è stato selvaggiamente aggredito da una baby-gang di minorenni senza alcun motivo, davanti a nostra madre anziana e ai suoi due figli piccoli”.

E poi ancora: “Un episodio di violenza brutale: oggi mio fratello è ricoverato al Cardarelli con trauma cranico, naso fratturato in più punti, lesioni facciali, riduzione del campo visivo e traumi su tutto il corpo. Potevo non avere più un fratello”.

Lo denuncia Sergio Lomasto, consigliere della Municipalità 10 di Napoli.

A subire il pestaggio, Raffaele Di Giacomo, 47enne fratello del consigliere. “Non è la prima volta che lancio un allarme su questa zona. Già nei mesi scorsi avevo denunciato pubblicamente le scorribande di auto e moto nell’area antistante lo Stadio Maradona, chiedendo interventi di sicurezza. Oggi purtroppo questa violenza ha colpito direttamente la mia famiglia, dimostrando quanto fosse fondata quella preoccupazione. Solo pochi mesi fa, anche la presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, aveva denunciato un episodio simile avvenuto sempre a Fuorigrotta, richiamando la necessità di un piano educativo strutturale. La storia si ripete, e le istituzioni hanno un ruolo chiave”, sottolinea Lomasto.

“La contraddizione che viviamo è evidente: i bambini che crescono nel rispetto delle regole finiscono traumatizzati e rinunciano a vivere la città – come mio nipote di 10 anni che da ieri non riesce a parlare per lo shock – mentre, al contrario, chi delinque si impadronisce delle strade, imponendo paura e violenza. Napoli sta vivendo un momento straordinario di rilancio turistico e culturale, riconosciuta a livello mondiale. È inimmaginabile – denuncia – che, nello stesso tempo, i cittadini debbano temere di uscire dopo le 21, quasi costretti a un “coprifuoco” imposto da baby-gang”.

“Rivolgo un monito al Prefetto di Napoli e un appello alle istituzioni tutte: non possiamo più limitarci a registrare queste aggressioni. Serve un piano straordinario di sicurezza, ma soprattutto un patto educativo forte, che restituisca ai giovani regole, valori e speranza. Napoli – conclude Lomasto – merita di essere ricordata per la sua bellezza e la sua accoglienza, non per la barbarie di bande di minorenni che annientano la convivenza civile”.