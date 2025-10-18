PUBBLICITÀ

Nella notte, all’ospedale “Moscati” di Avellino, è morto Paolo Piccolo, 26 anni, originario del quartiere Barra. Da quasi un anno viveva in stato vegetativo, in seguito al violentissimo pestaggio subito nel carcere di Bellizzi Irpino nell’ottobre 2024.

Pestato a sangue in carcere, Paolo muore dopo un anno di ricovero all’ospedale di Avellino

Piccolo era stato ricoverato immediatamente dopo l’aggressione e aveva trascorso la maggior parte del tempo al “Moscati”. Un trasferimento alla struttura “Don Gnocchi” di Sant’Angelo dei Lombardi si era rivelato temporaneo: un peggioramento improvviso delle sue condizioni lo aveva costretto a tornare in ospedale.

PUBBLICITÀ

L’aggressione, come riporta AvellinoToday, avvenuta il 24 ottobre 2024, aveva sconvolto la comunità irpina per la sua brutalità. Colpito con bastonate e oggetti acuminati nella sezione “primo piano destro” del penitenziario, Piccolo riportò fratture multiple, un polmone perforato e gravi traumi cranici, che lo condannarono a un silenzio senza ritorno.

Da allora, la famiglia ha cercato verità e giustizia, seguendo ogni udienza del processo contro dieci imputati, accusati di tentato omicidio aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.