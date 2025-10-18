PUBBLICITÀ
Pestato a sangue in carcere, Paolo muore dopo un anno di ricovero all’ospedale di Avellino

Di Nicola Avolio
Nella notte, all’ospedale “Moscati” di Avellino, è morto Paolo Piccolo, 26 anni, originario del quartiere Barra. Da quasi un anno viveva in stato vegetativo, in seguito al violentissimo pestaggio subito nel carcere di Bellizzi Irpino nell’ottobre 2024.

Piccolo era stato ricoverato immediatamente dopo l’aggressione e aveva trascorso la maggior parte del tempo al “Moscati”. Un trasferimento alla struttura “Don Gnocchi” di Sant’Angelo dei Lombardi si era rivelato temporaneo: un peggioramento improvviso delle sue condizioni lo aveva costretto a tornare in ospedale.

L’aggressione, come riporta AvellinoToday, avvenuta il 24 ottobre 2024, aveva sconvolto la comunità irpina per la sua brutalità. Colpito con bastonate e oggetti acuminati nella sezione “primo piano destro” del penitenziario, Piccolo riportò fratture multiple, un polmone perforato e gravi traumi cranici, che lo condannarono a un silenzio senza ritorno.

Da allora, la famiglia ha cercato verità e giustizia, seguendo ogni udienza del processo contro dieci imputati, accusati di tentato omicidio aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

