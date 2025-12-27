PUBBLICITÀ
Picchia la moglie col ferro da stiro e la sbatte contro il frigorifero, arrestato 66enne nel Napoletano

“Fratture costali multiple, composte e scomposte, con necessità di osservazione per successivo ricovero, prognosi non definita ma non riservata”. Inizia così il referto di una donna che riassume una serata di violenza in famiglia.

Ieri a Sant’Antonio Abate, i Carabinieri della locale Stazione insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in un’abitazione per la segnalazione di una violenta lite in famiglia.

Dai primi accertamenti si comprende che, al culmine di una discussione, l’uomo avrebbe colpito la donna più volte con un ferro da stiro. Poi, non contento, avrebbe picchiato la donna colpendola sulla testa con un mestolo da cucina e infine l’avrebbe sbattuta con il volto sullo spigolo del frigorifero.

L’aggressione sarebbe avvenuta in diversi ambienti dell’abitazione con gravi lesioni per la vittima. L’albero di Natale posto di fianco all’ingresso della cameretta è a terra, alcuni piatti di plastica, bottiglie e pentole sono sul pavimento della cucina e le cerniere della porta della cucina sono distrutte.

I figli presenti – hanno 31 e 24 anni – hanno tentato con difficoltà di separare i genitori. Racconteranno innumerevoli episodi di violenza.

La signora viene soccorsa dal personale del 118 e trasferita nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. I medici hanno riscontrato fratture costali multiple, sia composte che scomposte, oltre ad ulteriori lesioni in fase di accertamento. La donna è stata trattenuta in osservazione presso il reparto di chirurgia, con necessità di ricovero.

I carabinieri arrestano l’uomo per maltrattamenti in famiglia. L’arrestato è stato trasferito in carcere a disposizione della Procura di Torre Annunziata.

