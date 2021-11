Covid a Napoli, la decisione del medico di famiglia: “Non farò più tamponi ai no vax”

“Non effettuerò tamponi a chi non si vuole vaccinare“. Sono queste le parole che la dottoressa Pina Tommasielli, membro dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid, ha scritto sul suo profilo Facebook.

“Il ministro Speranza sottolinea il carattere universalistico del nostro SSN come condizione per curare gratuitamente, anche chi non si vaccina. Condivido, ma come medico di famiglia ho deciso due cose: 1) non effettuerò tamponi a chi non si vuole vaccinare; 2) i miei pazienti ‘non vaccinati per scelta’ che si ammaleranno di Covid saranno prima da me curati e poi ricusati, perché il loro rifiuto a vaccinarsi è indicativo di una carenza di fiducia che è alla base di ogni corretto rapporto medico-paziente”, scrive la dottoressa Pina Tommasielli.

“Il no vax è una mina vagante per la salute pubblica”

Questa mattina, dopo le parole scritte ieri sul social, la dottoressa è intervenuta anche a Radio CRC, usando toni più pacati: “Pur salvaguardando il carattere equo e solidale, il medico di medicina generale si sceglie. Se mi scegli vuol dire che ti fidi di me. Se non ti fidi di me io ti curo, ma poi ti ricucio. Il tampone non può essere un ammortizzatore per chi non vuole vaccinarsi. Il No-Vax rappresenta una mina vagante per la salute pubblica”.