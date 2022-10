Pioggia di soldi cade in autostrada, traffico in tilt dopo la rapina

Un furto in negozio di Pudahuel si è concluso con un inseguimento in auto. Però il denaro rubato si è rovesciato su un’autostrada, ma non è chiaro se è stato lanciato o è stato perso dai malviventi. Secondo i media locali, riportati dai Corriere della Sera, hanno cercato di rubare quasi 10 milioni di pesos cileni cioè l’equivalente di 10.300 dollari. I soldi sono stati recuperati dalla polizia che ha prima dovuto chiudere quel tratto di autostrada. Sei persone sono state arrestate in Cile.

IL VIDEO DELLA PIOGGIA DI SOLDI

Dopo la fuga dei rapinatori è scattato l’allarme, infatti, le forze dell”ordine si sono lanciate all’inseguimento della Chevrolet. Per cercare di fermare la polizia, i ladri hanno pensato di lanciare in strada uno dei borsoni con la refurtiva. Gli automobilisti hanno visto la carreggiata invasa dalle banconote nel giro di pochi attimi.

Dunque hanno fermato le loro vetture per raccogliere il denaro lasciato dai rapinatori, bloccando inevitabilmente il traffico. Un trucchetto che ha funzionato, ma soltanto in parte: la polizia infatti non si è fermata a raccogliere le tantissime banconote, invece, ha proseguito l’inseguimento riuscendo a fermare i rapinatori. I poliziotti hanno arrestato sei persone e recuperato il denaro rubato: pari a circa 10 milioni di pesos cileni, l’equivalente di 10.300 dollari.