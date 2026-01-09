Pisacane: “Mio fratello ha lottato per la vita, ciò che gli è accaduto mi ha scosso”

PUBBLICITÀ

Un pareggio acciuffato all’ultimo minuto, quando la sua squadra era stata sotto anche di due reti, hanno regalato a Fabio Pisacane un punto prezioso per la corsa alla salvezza del Cagliari. Al termine della partita, l’allenatore rossoblu ha rivolto un pensiero al fratello, vittima di una brutale aggressione nella notte di sabato a Napoli, ai Quartieri Spagnoli. Il giovane, titolare insieme al padre di un noto locale, “Pisadog”, nel tentativo di separare due donne coinvolte in una zuffa, è stato raggiunto da due colpi di pistola alle gambe. Fortunatamente, dopo una delicata operazione, le sue condizioni sono ora buone.

“Quanto è capitato a mio fratello Gianluca mi ha scosso, senza dubbio. Ha lottato per la vita. Superato lo spavento ho cercato di rimanere lucido. Il mio pensiero andava a Gianluca, ma allo stesso tempo non potevo lasciare la squadra sola. Stasera sono felice di aver regalato una gioia anche a lui” le parole di Fabio Pisacane in conferenza stampa.

PUBBLICITÀ