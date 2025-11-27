PUBBLICITÀ
HomeCronacaPistola in faccia nel parcheggio della Lidl di Afragola: "Stiamo rubando l'auto,...
CronacaCronaca locale

Pistola in faccia nel parcheggio della Lidl di Afragola: “Stiamo rubando l’auto, vattene o ti ammazziamo”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Pistola in faccia nel parcheggio della Lidl di Afragola:
Pistola in faccia nel parcheggio della Lidl di Afragola: "Stiamo rubando l'auto, vattene o ti ammazziamo"
PUBBLICITÀ

Il fenomeno della criminalità predatoria sta raggiungendo livelli di violenza e spavalderia senza precedenti. Le città non sono più sicure nemmeno in pieno giorno e in luoghi affollati.

L’escalation criminale vede malviventi armati che agiscono con una sfrontatezza inaudita, trasformando atti quotidiani come fare la spesa in momenti di puro terrore.

PUBBLICITÀ

Pistola in faccia nel parcheggio della Lidl di Afragola: “Stiamo rubando l’auto, vattene o ti ammazziamo”

La gravità della situazione si è manifestata ieri, mercoledì 26 novembre, a mezzogiorno presso il parcheggio del supermercato Lidl di Afragola. Una coppia si è trovata coinvolta in un incubo: mentre la donna attendeva, l’uomo si è recato alla propria auto per recuperare i sacchetti per la spesa. Lì è stato avvicinato da malviventi che stavano armeggiando su un’altra auto ferma.

Improvvisamente, uno dei criminali gli ha puntato una pistola in faccia, urlandogli l’intimazione a fuggire: “vattene, stai zitto, non fiatare, noi stiamo rubando la macchina”. L’uomo, traumatizzato e sotto shock, è riuscito a fuggire e a rientrare nel supermercato dove, sopraffatto dal terrore, ha perso i sensi. La moglie, sconvolta e disperata, ha immediatamente urlato chiedendo soccorso e allertando il 118. L’episodio lascia dietro di sé non solo un tentato crimine, ma un profondo trauma psicologico per le vittime.

Il commento di Borrelli

La coppia, dopo l’accaduto, si è rivolta al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per denunciare pubblicamente l’accaduto.

“Questa aggressione armata in un orario di punta è l’ennesima conferma che interi quartieri sono diventati una zona franca per i criminali”, dichiara il deputato Borrelli. “È inaccettabile che i cittadini debbano vivere con la costante paura di essere aggrediti, armati e impuniti, in pieno giorno. Questa non è più una città, è un territorio senza legge, dove può sempre essere un ‘mezzogiorno di fuoco’. Gli aggressori agiscono indisturbati perché sanno di essere impuniti. Ci sono poche risorse e pochi agenti per garantire la sicurezza sul territorio. Da più di due anni il Ministro promette nuove assunzioni eppure, ad oggi, i nuovi arrivati hanno a malapena coperto quelli andati in pensione. La sicurezza è un diritto fondamentale. Chiedo un immediato potenziamento delle Forze dell’Ordine e risorse adeguate. Non possiamo permettere che la nostra comunità viva in un incubo distopico, sotto il ricatto di balordi armati”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati