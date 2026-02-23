Pistole e un kg di droga scovati nella Sanità, scatta il sequestro

PUBBLICITÀ

Venerdì gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso uno palazzo, in via Oronzo Costa, dove hanno rinvenuto, ben occultate all’interno di un vano artigianale creato “ad hoc” ed occultato da un contatore, nell’atrio dello stabile, una pistola revolver calibro 38 special rifornita con 6 cartucce calibro 38 special, una pistola replica priva di tappo rosso con caricatore rifornito, 9 cartucce cal. 9, 6 cartucce cal. 7.62, 12 involucri di cocaina del peso complessivo di 1.100 grammi circa ed un bilancino di precisione. Dagli accertamenti di seguito esperiti, il revolver è risultato essere provento di furto, denuciato a Castiglion Fiorentino. Il tutto è stato sottoposto a sequestro dal personale operante.