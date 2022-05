Blitz in pizzeria nel Nolano, scoperto il ‘pezzotto’ sul contatore

I carabinieri forestali della stazione di Marigliano insieme a personale dell’Asl Napoli 3 Sud hanno condotto un blitz in una pizzeria a Piazzolla di Nola. Durante le operazioni sono stati sequestrati 150 chili di carne e 30 chili di altri alimenti tra pasta cotta e pesce. Il cibo era in cattivo stato di conservazione ed era contenuto all’interno di 2 frigoriferi.

Rinvenuto anche un magnete posizionato sul contatore elettrico. Intervenuto personale dell’Enel veniva accertato che con quel magnete era in atto un furto di corrente capace di abbattere i consumi del 97,38 %. Un danno stimato nell’ultimo anno pari a circa 5mila euro. Denunciata a piede libero la titolare del locale, una 29enne incensurata. La donna risponderà all’Autorità giudiziaria dei reati di furto aggravato e detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

MACELLAIO CON ALLACCIO ABUSIVO

Non è la promessa di un animo gentile ma un tentativo di corrompere Carabinieri e dipendenti dell’ENEL. È successo lo scorso 30 marzo a Pozzuoli, in una macelleria. Pochi minuti prima, infatti, carabinieri e tecnici dell’Enel avevano accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Ad allertare i controlli, sarebbe stata la totale assenza di consumi rilevata dal contatore. Dall’indagine di militari e dipendenti ENEL è emerso che, nonostante la regolare erogazione di energia, alle tasche del gestore mancavano molte migliaia di euro, per un ammontare di circa 26mila.

Il titolare, un uomo di 37 anni, sentendosi messo alle strette, per evitare l’arresto ha deciso di giocare una carta disperata: quella della corruzione. Ha, così, chiesto agli agenti di chiudere un occhio, di non concludere il controllo, promettendo, infine, un regalo in cambio. Non è chiaro cosa volesse donare il macellaio a coloro che effettuavano i controlli, se carne o denaro. Ciò che è certo è che per l’imprenditore sono immediatamente scattate le manette.