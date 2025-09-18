PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Se paghi con la carta", sconto illegale sulla PlayStation di Napolitano Store
CronacaCronaca locale

“Se paghi con la carta”, sconto illegale sulla PlayStation di Napolitano Store

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
"Se paghi con la carta", sconto illegale sulla PlayStation di Napolitano Store
PUBBLICITÀ

Angelo Napolitano voleva vendere la Playstation a prezzo scontato come emerge dall’inchiesta della Procura di Nola. Nel giugno del 2024, il titolare di Napolitano Store è stato registrato e così emerso il suo modus operandi. Le parole del tiktoker sono state riportate in anteprima da Il Mattino: “Se paghi con la carta, il prezzo non sarà lo stesso”.

Così Napolitano Store vendeva la PlayStation

La conversazione tra il rappresentante legale della Am Distribution Srl e un cliente ha permesso agli inquirenti: “Di rilevare che l’interlocutore di Napolitano, non aveva ancora pagato le PlayStation, poiché affermava che Napolitano gli aveva riferito che, se le avesse pagate con la carta, avrebbe dovuto corrispondere un prezzo maggiorato, lasciando intendere di aver pagato con la carta solo i televisori”.

PUBBLICITÀ

Il gip del tribunale di Nola, Raffaele Muzzica, ha emesso un decreto di sequestro di beni dal valore complessivo di 5.740.561 euro. L’indagine è stata condotta dal nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, diretto dal comandante Paolo Consiglio, partito grazie a una segnalazione redatta a febbraio scorso dall’Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati.

Le false fatture e l’evasione dell’Iva

Oggi nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno condotto un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Nola, di beni mobili e immobili dal valore di 5 milioni euro nei confronti della società di Casalnuovo, dell’imprenditore e del suo amministratore.

Le false fatture e l’evasione dell’IVA erano funzionali a giustificare contabilmente le vendite “in nero” ai clienti. I prezzi del tiktoker erano molto inferiori rispetto a quelli proposti anche dalle società produttrici. Uno smartphone di ultima generazione era venduto a 400 euro.

La vendita alla clientela a condizioni illecitamente vantaggiose si concretizzava, tuttavia, solo se il pagamento avveniva in contanti, preferibilmente, con banconote da 100 euro. All’acquirente veniva consegnata una bolletta priva di validità fiscale, molto simile ad un normale scontrino.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati