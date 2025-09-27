Poggiomarino. In Smart contromano non si ferma all’alt e fugge via, arrestato dopo l’inseguimento

I carabinieri della locale stazione stanno percorrendo le strade della cittadina quando notano una Smart con targa bulgara che percorre contromano via nuova San Marzano poco distante dalla strada provinciale.
All’alt l’autista non si ferma e sperona la gazzella. Parte l’inseguimento con il prezioso contributo dei carabinieri sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata.
L’inseguimento termina a via San Francesco e l’uomo viene arrestato per resistenza. Si tratta di un 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine e non aveva mai conseguito la patente.
I carabinieri fortunatamente sono illesi.