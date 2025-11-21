Politano a CRC: “Con l’Atalanta vogliamo rilanciarci, confronto con Conte”

PUBBLICITÀ

Nelle ultime ore Matteo Politano si è concesso ai microfoni di radio CRC, parlando di vari temi a lui cari. L’esterno azzurro infatti ha commentato il suo momento felice in Nazionale e quello meno fortunato che sta vivendo col Napoli.

Politano: “Analizzeremo col mister gli errori fatti a Bologna”

Il campione azzurro ha dichiarato: “Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che assieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna, per andare avanti. Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco, dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita”.

“Bisogna vedere il miglior Napoli in ogni partita, sono tutte sfide di altissimo livello. L’Atalanta è forte ed ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti, sarà una sfida da preparare al massimo ed affrontare nel migliore dei modi”. L’attaccante partenopeo senza girarci attorno afferma a gran voce tutta l’importanza nel reagire al momento delicato post Bologna-Napoli.

lo splendido rapporto tra Conte e Politano

“Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, capita quindi che giocando ogni tre giorni non arrivo sempre al 100%. Io sono sempre felice di scendere in campo e cercare di dare il massimo. Conte mi ha migliorato, sicuramente nello spirito di sacrificio. Speriamo che la partita di sabato possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la scorsa stagione”. Politano ribadisce tutta la sua stima e l’affetto nei confronti del tecnico leccese, col quale nel corso degli ultimi due anni ha costruito un ottimo rapporto.

Il momento difficile in casa Napoli: Matteo crede nell’unione di gruppo

Politano in merito al periodo duro che sta vivendo la squadra, con risultati e prestazioni poco convincenti, afferma: “Amma fatica, e dobbiamo essere tutti uniti, squadra, mister, società e tifosi. Per noi è importante avere l’affetto di tutti e lavorare in una sola direzione”. Sull’arrivo dei nuovi, Matteo dichiara: “Stanno qui da qualche mese, si stanno adattando e penso che stiano facendo bene. Non è semplice arrivare nella piazza napoletana in cui ci sono tante pressioni”.

“Sono napoletano d’adozione, avendo sposato una donna napoletana. Qui sto bene ed è la mia seconda casa, la mia famiglia da Roma viene spesso. Ci troviamo benissimo qui e ai nostri tifosi dico che debbono restarci vicini, soprattutto nei momenti di difficoltà”. L’esterno partenopeo, giura amore alla città napoletana nel quale vive da ormai ben 7 anni.

Infine, Politano ci tiene a spendere parole d’amore anche nei confronti della Nazionale Italiana, del quale è tornato ad essere un protagonista. A tal proposito ha detto: “Indossare la maglia azzurra è sempre un’emozione, un onore. Contro la Norvegia è stato un peccato ma aspettiamo i sorteggi per prepararci al meglio in vista del Mondiale. Dobbiamo affrontare queste due partite che ci attenderanno al massimo, non c’è alternativa”.