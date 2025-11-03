Politano suona la carica: “La brutta sconfitta col Psv deve trasformarsi in rabbia”

PUBBLICITÀ

L’esterno del Napoli Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro l’Eintracht.

Lo shock di Eindhoven

Politano ha risposto ad alcune domande, sia sul suo impiego negli schemi di Antonio Conte, sia sulle partite di Champions League. Il suo intervento in risposta ad una domanda sulla partita contro il PSV fa capire la mentalità della squadra in questi casi.

“Quando giochi in Champions devi andare forte perchè loro vanno forte altrimenti rischi brutte figure. Siamo stati bravi a reagire bene con Inter, Lecce e anche con il Como, ma dobbiamo portarcela dentro e andare sempre al 100%”.

L’attaccante azzurro lascia intendere dunque, come la musica in Europa sia ben diversa, l’intensità è molto più alta e si fa fatica a reggere il passo. Politano è uno dei più ‘sacrificati’ nei meccanismi di gioco azzurri.

“Come ho sempre detto, cerco di dare il massimo in campo, in alcune gare riesci di più, in altre di meno, soprattutto ogni 3 giorni, ma da anni io e la squadra diamo il massimo per onorare al massimo la maglia e l’anno scorso è stato l’emblema”.

I pochi gol e la sfida di Champions

Matteo Politano non sta passando un ottimo periodo in quanto a reti segnate. L’esterno ex Inter non è di certo il più prolifico del campionato, il suo doppio impiego però, lo rende una pedina fondamentale nella scacchiera azzurra.

“Segnare 3 gol nelle ultime 52 presenze mi pesa, è naturale, ma io sono a disposizione della squadra, poi è naturale vorrei fare più gol e assist, ma al momento non stanno arrivando e dobbiamo pensare alla squadra e ciò che chiede il mister. Cercherò di migliorare sotto questo punto di vista”.

“La partita di domani bisogna sbloccarla prima possibile, gestire bene le energie, loro verranno senza nulla da perdere. Per i giocatori che abbiamo mettere palloni al centro è importante, ma non sempre si riesce bene, ci studiano e ci chiudono bene a volte”.

Il confronto con l’Eintracht sarà fondamentale per il percorso Champions degli azzurri, ad oggi già 2 sconfitte.