Politano e Vergara, importante annuncio dell’agente Mario Giuffredi

Mario Giuffredi è intervenuto a Radio CRC per parlare della sua carriera da agente: le sue soddisfazioni e il futuro di alcuni calciatori.

Le parole dell’agente

Durante la trasmissione “A pranzo con Chiariello” è stato intervistato l’agente di Giovanni Di Lorenzo: Mario Giuffredi. L’agente ha parlato di varie tematiche: i rinnovi dei suoi clienti, la gioia di vedere i suoi calciatori prendersi soddisfazioni e tanto altro.

Le parole di Giuffredi:

“Siamo vicini ai rinnovi di Politano e Vergara, nel giro di una settimana saranno chiusi entrambi”. Dichiarazioni importanti in chiave futuro. Matteo Politano è ormai un punto fermo dell’undici azzurro. Nonostante gli arrivi dal mercato, Politano resta comunque una colonna portante della squadra di Mister Conte”.

Su Vergara, Giuffredi fa capire quanto è considerato in maniera positiva da tutta la società azzurra:

“De Laurentiis ha molta considerazione di Vergara, anche lo stesso Antonio Conte è d’accordo che Vergara possa far parte di questo Napoli. Lui può fare più ruoli, la mezz’ala o la sottopunta. Ha grande gamba che abbinata ad una grande tecnica, ha delle caratteristiche per cui può fare tanti ruoli. Non a tutti i napoletani è stata data l’opportunità di giocare nel Napoli, credo che il Presidente la voglia dare a Vergara”.

Aggiunge anche qualche parola su altri giovani:

“Marianucci può avere la stessa carriera di Di Lorenzo al Napoli. Di Lorenzo è arrivato qui a 26 anni, mentre Luca Marianucci ha avuto la fortuna di arrivare a soli 21 anni. Pio Esposito ha avuto una settimana indimenticabile, l’esordio in Serie A con l’Inter e con la maglia dell’Italia ci danno tante soddisfazioni. Il Napoli ci ha chiesto Mascardi, può diventare tra i migliori in Italia, ma abbiamo preferito farlo giocare a Spezia”.

Le soddisfazioni personali

Mario Giuffredi ha spiegato quanto sia gratificante vedere il successo di tutti questi ragazzi che sono passati sotto la sua ala:

“Assistere a tutti questi giovani è un orgoglio importante per noi. Questo vuol dire che abbiamo fatto una carriera straordinaria in questi anni, ci abbiamo visto lontano con tanti giovani e abbiamo fatto un ottimo lavoro di scouting”.