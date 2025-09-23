Politano l’uomo in più del Napoli, rinnovo fino al 2028

PUBBLICITÀ

Il Napoli vince col Pisa e mantiene il primato in classifica in solitaria. La squadra di mister Conte seppur con qualche difficoltà riesce a portare a casa i tre punti raggiungendo quota 12 e restando a punteggio pieno. Tra i migliori in campo spicca il solito Politano, stacanovista e uomo di fiducia del tecnico salentino.

Una stagione cominciata da sogno: Politano dopo le gioie con l’Italia, conquista anche Napoli

L’attaccante, classe 1993, sta vivendo un momento da sogno. La nuova stagione sportiva per lui è cominciata alla grande. Il ritorno in Nazionale maggiore, con Gattuso, che ha creduto in lui, fa da cornice all’importanza di Matteo nel gruppo squadra della società partenopea. Conte non rinuncia mai a lui, nonostante quest’anno la rosa è stata ulteriormente avvalorata, per competere su più fronti. Politano sta dimostrando tutto l’attaccamento alla maglia azzurra, mai messo in discussione e sta risultando essere tra i migliori di questo avvio di stagione, grazie alla sua intraprendenza e voglia matta di spendere tutto per questa casacca.

PUBBLICITÀ

Il giusto riconoscimento arriva da parte della SSC Napoli

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 20 giugno 2028”. Recita così la nota ufficiale del club Campione d’Italia. La società, ci ha tenuto fortemente a ringraziare il calciatore, affermando: “Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l’Udinese nel decisivo 2-1 per i partenopei. Il 14 settembre 2022 sigla il suo primo gol in Champions League consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria 0-3 in Scozia contro i Rangers. Politano ha disputato 238 partite in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Col Napoli ha conquistato 2 scudetti ed una Coppa Italia”.

Il rinnovo di Politano era ormai nell’aria da diverso tempo. Società, calciatore e allenatore lavorano in simbiosi tra di loro, Matteo ha più volte dichiarato di voler chiudere la carriera all’ombra del Vesuvio. Oggi a 32 anni compiuti si gode un momento d’oro, ed un rinnovo che lo legherà per almeno altri 3 anni alla squadra campana.