Polizia Municipale a Napoli, gli idonei del bando del 2024 chiedono lo scorrimento

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Sono rimasti in 16 e chiedono che la loro graduatoria venga finalmente utilizzata. Si tratta degli idonei del concorso per agenti della Polizia Municipale di Napoli a tempo determinato, bandito nel 2024, che tornano a rivolgere un appello all’amministrazione comunale affinché venga disposto lo scorrimento della graduatoria ancora vigente.
Secondo i candidati, nel corso dei mesi sarebbero arrivate più volte rassicurazioni sulla possibilità di un loro impiego, anche alla luce delle note carenze di organico che interessano il Corpo della Polizia Locale. Tuttavia, a distanza di circa un anno e mezzo dalla formazione della graduatoria, gli ultimi 16 idonei sono ancora in attesa di una risposta definitiva.
«Siamo pronti a servire la nostra città – dichiarano gli idonei –. A inizio anno il sindaco aveva annunciato l’obiettivo di 200 assunzioni, ma la nostra graduatoria è ancora ferma. Siamo rimasti soltanto in 16 e desideriamo realizzare il sogno per cui abbiamo studiato e affrontato un concorso impegnativo».
I candidati sottolineano come, negli anni, le graduatorie della Polizia Municipale del Comune di Napoli siano state generalmente esaurite attraverso gli scorrimenti. Da qui le domande rivolte all’amministrazione: «Perché la nostra graduatoria è ancora bloccata? E soprattutto, perché si parla già di un nuovo concorso entro la fine dell’anno quando esiste ancora una graduatoria valida con idonei pronti a entrare in servizio?».
L’appello è rivolto al sindaco Gaetano Manfredi e alla struttura amministrativa del Comune. «Chiediamo un pronunciamento chiaro da parte dell’amministrazione. Molti di noi vedono in questa graduatoria un’opportunità fondamentale per il proprio futuro lavorativo. Confidiamo nel sindaco e nella buona fede del direttore generale affinché venga valutata la possibilità di procedere con lo scorrimento».
Gli idonei evidenziano inoltre come il Corpo della Polizia Locale continui a fare i conti con una cronica carenza di personale, situazione che, a loro avviso, renderebbe ancora più urgente l’utilizzo della graduatoria esistente.
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