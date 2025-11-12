Incidente a Pompei, automobilista si schianta nel negozio

PUBBLICITÀ

Ieri sera un anziano al volante è stato colpito da malore ed è finito con l’auto in un esercizio commerciale della periferia di Pompei, causando, per fortuna, solo danni ingenti e nessun ferito. Gli operatori sanitari e gli uomini della polizia municipale, alle dipendenze del colonnello Gaetano Petrocelli, hanno impiegato molto tempo per estrarre l’anziano dalle lamiere.

Trasportato in ospedale è stato ritenuto dai sanitari non in pericolo di vita. Dalle testimonianze raccolte, e dagli accertamenti effettuati dalla polizia municipale, sulla scena del sinistro, la causa presunta sarebbe addebitabile ad un malore improvviso, che avrebbe fatto perdere al conducente il controllo del veicolo. Plauso del sindaco Carmine Lo Sapio agli agenti della polizia municipale.

