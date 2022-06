Follia nel Napoletano: ubriaco alla guida, corre a fari spenti poi si ribalta dopo aver tamponato le auto in sosta

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei hanno denunciato un 34enne per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza, con conseguente ritiro della patente. Inoltre, gli sono state contestate 2 sanzioni del Codice della Strada. E’ successo in via Tre Ponti a Pompei in direzione Scafati, durante il servizio di controllo del territorio.

A fari spenti nella notte tra Pompei e Scafati

L’auto andava a forte velocità e con i fari spenti, e non si è fermata all’intimarsi dell’alt. Ne è seguito un pericoloso inseguimento, fino a quando, giunti in via Alison a Scafati, l’uomo, ha impattato contro diverse auto in sosta per poi terminare la sua corsa in seguito ad un ribaltamento.

Uomo positivo all’alcol test

L’uomo, sceso dal veicolo illeso e con un forte alito di vino, non riusciva a mantenere il normale equilibrio e, per tali motivi, gli agenti lo hanno fatto accomodare nell’auto di servizio dove ha dato in escandescenze colpendo ripetutamente il finestrino della portiera fino a romperlo. Grazie al supporto di una pattuglia della Polizia Stradale di Angri, l’uomo è risultato positivo al test alcolemico.

Polizia di Pompei impegnata

In una scorsa operazione di controllo del territorio, la polizia di Pompei aveva ammanettato un 28enne pregiudicato. L’uomo aveva danneggiato alcune auto in sosta in un parcheggio al coperto di un centro commerciale. Inoltre, aveva anche aggredito gli agenti.