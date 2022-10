Post Napoli-Ajax da incubo all’esterno del Maradona: 133 multe, 65 auto prelevate e decine di parcheggiatori denunciati

La Polizia Municipale, in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Ajax che ha registrato la presenza di oltre cinquantamila spettatori, con l’impiego di cento operatori, tra Ufficiali ed Agenti, ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio, al fine di prevenire e reprimere, gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi.

I caschi bianchi hanno contestato 133 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 65 autovetture in divieto di sosta e sequestrato 1 veicolo per la mancata copertura assicurativa. Sono stati verbalizzati 12 parcheggiatori abusivi e sequestrato loro i proventi dell’attività illecita. Gli stessi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per recidiva.

I controlli hanno riguardato anche la regolarità dell’esercizio delle attività commerciali. 30 i controlli eseguiti per l’accertamento del possesso delle autorizzazioni e della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico dai quali sono scaturiti 12 sequestri di merce, tra gadget e bibite.