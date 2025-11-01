Precipita da terzo piano durante la festa di Halloween, 15enne grave in Campania

PUBBLICITÀ

Un ragazzo di 15 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduto dal terzo piano di un’abitazione nella quale con altri amici stava festeggiando Halloween. È accaduto nella tarda serata di ieri a Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino.

Nella caduta da oltre dieci metri, ha riportato gravi ferite al rene. Nella notte è stato operato all’ospedale “Moscati” di Avellino e trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata. Il giovane, residente a Ospedaletto d’Alpinolo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe caduto accidentalmente dalla finestra della mansarda dove stavano festeggiando.

