Preso nel Casertano ladro ‘pigliatutto’: rapine e furti in chiese e supermercati

Preso nel Casertano ladro 'pigliatutto' rapine e furti in chies e supermercati
Blitz dei Carabinieri di San Prisco, che con il supporto del N.O.R. hanno arrestato un 34enne del posto, accusato di furto aggravato e rapina.

Le indagini sono partite dalla denuncia di furto di un iPhone 15 Pro Max avvenuto a Caserta lo scorso 27 luglio. Grazie alla localizzazione GPS, i militari hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, trovando lo smartphone sul tavolo della cucina.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno scoperto anche due barre filettate riconducibili al furto dei preziosi candelabri sottratti il 25 agosto dalla chiesa “Il Tempio dello Spirito” di Curti. In casa era presente anche la bicicletta immortalata dalle telecamere di sorveglianza al momento del furto.

Messo alle strette, il 34enne ha confessato spontaneamente di aver rapinato, il giorno successivo, un supermercato MD della zona.

Il telefono e i candelabri sono stati restituiti ai proprietari, mentre l’uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della magistratura.

