I carabinieri della stazione di Napoli Posillipo hanno arrestato in flagranza per atti persecutori e minaccia aggravata un 60enne del quartiere San Ferdinando. Aveva avuto una relazione extraconiugale con una donna di 35 anni ma lei lo aveva lasciato. Dal dicembre di due anni fa l’uomo non aveva accettato la fine della relazione e più volte aveva minacciato la vittima. In alcune occasioni c’erano state anche aggressioni. La 35enne aveva cambiato le proprie abitudini di vita caratterizzata ormai da un perdurante e grave stato di ansia. Ieri pomeriggio l’ultimo episodio.

Esigeva un rapporto sessuale dalla ex

L’uomo si è presentato presso l’abitazione della vittima a Posillipo e la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri. Il 60enne esigeva un rapporto sessuale e solo il tempestivo intervento dei militari ha evitato conseguenze peggiori. E’ stato bloccato ed arrestato. Condotto al carcere di Poggioreale è ora in attesa di giudizio.