Prima la lite poi le coltellate, Michelle uccisa e gettata nel cassonetto a 17 anni: arrestato l’amico

È stato arrestato il 17enne fermato mercoledì sera a Primavalle per il femminicidio di Michelle Maria Causo. Il 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, è accusato di avere ucciso la coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle della Capitale. Il ragazzo è stato interrogato per molte ore in Questura.

È orrore nel quartiere di Primavalle a Roma dopo il ritrovamento del corpo di una ragazzina romana di 17 anni, Michelle Causo: ad accoltellarla a morte sarebbe stato un altro minorenne che ha cercato di disfarsi del corpo ed è stato fermato. Ad accorgersi della scena sarebbe stato un passante che intorno alle 15 ha allertato il numero di emergenza 112: “Ho visto quel ragazzo scendere con un carrello e un bustone nero dei rifiuti da cui cola del liquido – avrebbe detto agli operatori – si sente anche un odore forte”.

La lite prima dell’omicidio

Il giovane potrebbe averla uccisa a coltellate dopo una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione, che deve ancora essere vagliata, il giovane avrebbe tentato di gettare tra i rifiuti il cadavere della vittima, senza riuscirci. Il corpo, dunque, sarebbe rimasto nel carrello vicino al muro di cinta di un parco, poco distante dai cassonetti. In poco tempo gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato hanno interdetto tutta la strada e sono risaliti grazie alle testimonianze al ragazzo, sembrerebbe di origini straniere, che è stato fermato e interrogato: la sua posizione è comunque ancora al vaglio. L’omicidio risalirebbe a diverse ore prima, ma non è escluso che la 17enne possa anche essere morta da qualche giorno. Sarà l’autopsia a stabilirlo.