Primo Sanremo senza Peppe Vessicchio, lettera commovente della famiglia

Mancano poche settimane all’inizio del festival di Sanremo, edizione che quest’anno si terrà dal 24 al 28 febbraio, e non può non ritornare in mente il ricordo del Maestro Peppe Vessicchio. Una figura inimitabile, maestro di musica e di vita, che ha accompagnato per anni la kermesse lasciando sempre un segno profondo. Questa sarà la prima edizione dopo la prematura scomparsa del maestro avvenuta quasi tre mesi fa. Non è improbabile, infatti, che il conduttore Carlo Conti e l’orchestra gli rendano omaggio con un saluto durante le cinque serate che accompagneranno gli italiani nel viaggio verso la musica.

Il messaggio della famiglia di Peppe Vessicchio sui social

Gli organizzatori del Fanta Sanremo hanno già provveduto ad inserire nel regolamento due bonus dedicati proprio a Vessicchio (10 punti per il papillon indossato dal direttore d’orchestra e 10 punti per tutti gli artisti se il conduttore o co-conduttore utilizza la frase “dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio“). Anche la famiglia di Peppe Vessicchio, dopo tre mesi di silenzio, è tornata sui social con un messaggio toccante che racconta il dolore che la sua perdita ha lasciato, ma anche la forza delle idee del maestro destinate a vivere oltre la morte.

“Grazie di cuore a tutti per i messaggi, l’affetto, il silenzio rispettoso e l’abbraccio collettivo che in questi giorni avete dedicato al Maestro. Per noi è stato un colpo durissimo.

Abbiamo avuto bisogno di tempo, di raccoglimento, di respiro. Solo ora troviamo la forza di scrivere, con la stessa misura e gentilezza che lui ci ha sempre insegnato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peppe Vessicchio (@peppevessicchioufficiale)

“Il Maestro non era solo musica. Era idee, bontà d’animo, ironia, ascolto, eleganza e spiritualità. Era una presenza capace di lasciare un segno profondo, umano, vero. Proprio per questo, il suo cammino non si ferma qui. Le sue idee continueranno a vivere: stiamo lavorando a progetti che porteranno avanti la sua visione, il suo modo di stare al mondo e di fare cultura, con rispetto, passione e Amore”.