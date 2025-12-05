Processo ai clan di Pomigliano, chiesti 306 anni di carcere per gli affiliati

PUBBLICITÀ

Ci sono 306 anni di carcere e multe per 260mila euro nella richiesta formulata dal pm antimafia di Napoli Henry John Woodcock al termine della requisitoria del processo che vede imputati 22 persone ritenute appartenenti ai clan rivali Ferretti e Cipolletta di Pomigliano d’Arco. Al processo in abbreviato, che si sta svolgendo davanti al giudice per l’udienza preliminare Michela Sapio, ha reso lunghe dichiarazioni spontanee il collaboratore di giustizia Salvatore Ferretti.

Lo scorso 25 febbraio i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Castello di Cisterna notificarono 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 4 ai domiciliari emesse dal gip di Napoli Enrico Campoli su richiesta della Dda.

