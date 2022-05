Profanata la tomba di Alfredino Rampi, undici svastiche sulla lapide del piccolo 

Profanata la tomba di Alfredino Rampi, il piccolo cadde in un pozzo a Vermicinio il 13 giugno 1981 perdendo la vita a soli 6 anni. Il piccolo Alfredino sembra non trovare pace neanche dopo il triste incidente. Degli irrispettosi individui, ancora ignoti, hanno oltraggiato la sua tomba, sita nel cimitero del Verano a Roma.

La storia di Alfredino Rampi

La tragedia di Alfredino Rampi è ben nota agli italiani all’epoca della sua caduta nel pozzo, infatti, tutta la nazione era “incollata” agli schermi per seguire il salvataggio del piccolo. Le autorità tentarono in tutti i modi di salvare il piccoo che però non trovò via di scampo. La tragedia compiutasi in diretta tv diede il via alla creazione del dipartimento nazionale di protezione civile. Le immagine mandate in onda ieri nel servizio del tg Regionale mostrano la lapide del piccolo Alfredino oltraggiata da 11 svastiche.

L’oltraggio alla tomba di Alfredino

Attorno alla foto del piccolo Alfredino Rampi compaiono undici svastiche, il viso del piccolo è ormai “circondato” dai simboli nazisti. Le immagini mandate in onda lasciano un velo d’amarezza nonchè di tristezza, la lapide del piccolo imbrattata ha lasciato senza parole. A parlare del tremendo gesto è stata la stessa associazione Alfredino Rampi, a cui fanno riferimento i genitori del piccolo: “Siamo increduli e senza parole“. L’associazione continua poi commentando l’accaduto: “Si tratta di qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai pensato di dover commentare. E’ forse anche il segno del degrado di questi tempi. Siamo costernati“.

Le parole della politica italiana

A commentare l’oltraggioso gesto anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’amato: “Voglio esprime la più ferma condanna alla vile profanazione della lapide di Alfredino Rampi. Una notizia che mai avremmo voluto leggere e che indigna profondamente. Mi auguro che al più presto i colpevoli vengano individuati dalle forze dell’ordine“. Vari esponenti della politica italiana hanno parlato dell’insensibilità della profanazione, così twitta il presidente della regione lazio Zingaretti:”Un colpo al cuore la profanazione della tomba di Alfredino Rampi. Gli autori di questo scempio devono vergognarsi e spero vengano individuati presto“.

“La profanazione della tomba di Alfredino Rampi è un gravissimo, ingiustificato e incomprensibile atto” spiega Lollobrigida. Continua poi: “Gli inquirenti facciano luce su quanto accaduto e si perseguano i responsabili senza alcun indugio“. “È inquietante che il cimitero monumentale del Verano possa essere oggetto di atti vandalici ma ancora di più contro la sepoltura di un bambino innocente simbolo di una tragedia nazionale che colpì le coscienze e i cuori di tutti gli italiani” conclude in fine.La nazione, in particolare la sua capitale che sabato scorso aveva deciso di omaggiare Alfredino con un muralese alla Gambardella, aspetta che i colpevoli vengano individuati.