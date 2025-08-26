Promo “MyClubPass”: DAZN lancia una nuova offerta a 9,99 euro al mese

PUBBLICITÀ

Dopo le polemiche dell’offerta per seguire ogni partita della propria squadra con un’offerta dedicata, DAZN lancia una nuova promozione legata al piano MyClubPass.

L’offerta prevede un abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili da 9,99 €, invece dei 29,99 € di listino. È obbligatoria una permanenza minima di 12 mesi e, al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni economiche vigenti sul sito ufficiale, salvo disdetta.

La promozione è personale, non cedibile e non condivisibile. È riservata a nuovi ed ex clienti che abbiano ricevuto l’email ufficiale da DAZN e rimarrà attiva fino alle 23:00 di domenica 31 agosto 2025, con un limite massimo di 50.000 attivazioni.

Una volta effettuato l’accesso al proprio account (purché non ci siano abbonamenti attivi da tempo), sarà sufficiente verificare la comparsa del popup promozionale, cliccare su “Attiva l’offerta”, scegliere la propria squadra del cuore, selezionare il pagamento mensile e inserire un metodo di pagamento valido tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. I termini e condizioni completi sono sempre consultabili in fase di registrazione.

Il piano assume una denominazione personalizzata in base al club scelto, tra cui MyAtalantaPass, MyBolognaPass, MyCagliariPass, MyComoPass, MyCremonesePass, MyFiorentinaPass, MyGenoaPass, MyInterPass, MyJuventusPass, MyLazioPass, MyLeccePass, MyMilanPass, MyNapoliPass, MyParmaPass, MyPisaPass, MyRomaPass, MySassuoloPass, MyTorinoPass, MyUdinesePass, MyHellasVeronaPass. La scelta del club è vincolante e non potrà essere modificata fino alla naturale scadenza dell’anno di abbonamento.

Con il MyClubPass avrai accesso a tutte le 38 partite stagionali della tua squadra, con inclusi approfondimenti, contenuti pre e post gara e highlights. Le regole di visione seguono quelle degli altri piani DAZN (Full, Sports e Goal): i contenuti possono essere guardati in contemporanea su due dispositivi connessi alla stessa rete domestica, mentre in mobilità sarà possibile l’accesso da un solo dispositivo alla volta.

Come stabilito dalle condizioni contrattuali aggiornate al 2 gennaio 2024, l’abbonamento annuale con pagamento rateizzato può essere disdetto in qualunque momento, ma il recesso sarà effettivo solo al termine dei 12 mesi previsti. Fino a quella data l’utente manterrà l’accesso ai contenuti, mentre per evitare il rinnovo automatico sarà sufficiente accedere a “Il mio account” → “Non voglio rinnovare”.