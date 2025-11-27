Prorogata l’allerta meteo in Campania ma solo in alcune zone: i dettagli

PUBBLICITÀ

Termina alle 14 di oggi l’allerta meteo diramata ieri dal Centro Funzionale della Protezione Civile: sulla gran parte del territorio regionale non si prevedono, infatti, criticità connesse al maltempo. Permane un “rischio residuo”, ossia la possibilità che si verifichino ancora smottamenti, caduta di massi, fenomeni franosi o lo scorrimento temporaneo dell’acqua piovana sulle superfici stradali, sulla zona di allerta 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Su questo settore, l’allerta meteo Gialla della Protezione civile regionale permarrà fino alle 14 di domani, 28 novembre.

Si potranno verificare ancora precipitazioni, anche a carattere temporalesco, in alcuni punti del territorio. I fenomeni saranno in attenuazione anche su quest’ultima zona, dalla nottata. Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si raccomanda altresì di prestare attenzione anche in assenza di nuove precipitazioni a causa della saturazione dei suoli.