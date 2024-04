Pulizia delle rampe della Circumvallazione Esterna, scatta la chiusura per 2 giorni

PUBBLICITÀ

Stamattina c’è stato un sopralluogo preliminare alle operazioni di bonifica presso le Rampe Circumvallazione Esterna da via Taverna Rossa direzione Volla. Sono intervenuti Presidente della Settima Municipalità, l’Ufficio Tecnico Municipale, la Polizia Municipale U.O. di Secondigliano, il Capodistretto B7 Asia ed il Responsabile Bonifiche Asia.

Un primo ed urgente intervento di pulizia dell’area per permettere almeno la circolazione veicolare è previsto per il prossimo lunedì 22 aprile. Per permettere le operazioni di pulizia la rampa resterà chiusa lunedì 22 e martedì 23 del corrente mese.

PUBBLICITÀ