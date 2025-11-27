Punto vendita di droga a domicilio, arrestata 49enne di Pianura

PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli contro il traffico di stupefacenti, e ieri sera un nuovo intervento ha portato all’arresto di Anna De Martino, 49enne di Pianura, sorpresa con un consistente quantitativo di droga.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno raggiunto l’abitazione della donna in via Scotellaro, dove durante il controllo hanno rinvenuto 112 involucri di cocaina per un peso di 62 grammi, 4 involucri di hashish pari a 105 grammi, oltre a 480 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Per De Martino è scattato l’arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.