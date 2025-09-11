PUBBLICITÀ
Pusher tenta anche il ‘cavallo di ritorno’ dell’auto a Castellammare

Redazione Internapoli
Ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia hanno notificato a un 32enne stabiese una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.

L’uomo è accusato di detenzione e spaccio di cocaina e di estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe partecipato anche a un episodio di “cavallo di ritorno”. Infatti insieme ad altri complici avrebbe costretto il proprietario di un’auto rubata a pagare per riaverla indietro.

Era già in carcere per spaccio

Il provvedimento è l’esito di un’inchiesta avviata nel novembre 2023, quando il 32enne era stato arrestato in flagranza per spaccio. Le analisi sui materiali sequestrati hanno permesso di documentare 12 episodi di cessione di cocaina, che si sommano all’accusa di estorsione.

La misura cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata – su richiesta della Procura della Repubblica oplontina – ed è stata eseguita direttamente nella Casa circondariale di Secondigliano, dove l’uomo si trova già detenuto per un’altra vicenda giudiziaria.

 

