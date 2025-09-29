PUBBLICITÀ
Conte non fa sconti a nessuno, cosa rischia De Bruyne dopo la polemica per la sostituzione

Luciano Mottola
Luciano Mottola
Non è passato inosservato il momento della sostituzione di Kevin De Bruyne ieri nel momento topico di Milan-Napoli.
Non ha fatto finto di nulla neanche Antonio Conte che ai giornalisti che gli hanno posto la domanda in conferenza stampa ha risposto senza troppi giri di parole. “Credo che fosse arrabbiato per la partita – Se, invece, lo era per la sostituzione, con me ha sbagliato persona”.
Parole destinate ad essere ribadite oggi a Castel Volturno, quando squadra e tecnico analizzeranno la sconfitta di Milano per poi tuffarsi immediatamente nella preparazione di Napoli-Sporting Lisbona.

Proprio in previsione della gara di Champions League con i lusitani, si attendono quelle che saranno le decisioni di Conte in merito al comportamento dell’asse belga, in questo momento a forte rischio esclusione per mercoledì.

Intanto sono già cominciati i lavori di diplomazia e i senatori dello spogliatoio, con in primis il capitano Di Lorenzo ed il brasiliano Juan Jesus: i due difensori chiederanno al mister un po’ di clemenza, a cui dovranno però essere associate le scuse di KDB.

Qualora il belga dovesse confermare il malcontento per la seconda sostituzione pesante in 9 giorni (prima era arrivata quella di Manchester a seguito dell’espulsione di Di Lorenzo), è molto probabile che si accomoderà in panchina, perché una cosa è chiara: Antonio Conte non fa sconti a nessuno, manco se ti chiami Kevin De Bruyne,

 

