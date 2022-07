“Qualche chilo in più, ma chi se ne frega”, Tina Rispoli e la prova costume 2022

“Qualche chilo in più, ma chi se ne frega. Il mio primo Reel in costume”. Tanti like per Tina Rispoli, la moglie di Tony Colombo ha superato la prova costume sfoggiando un bikini due pezzi rosso. Tanti i commenti di apprezzamento, il primo è il marito Tony: “Sei sempre bellissima amore mio”, scrive il cantante. “Stai na bomba. Si nu femmenone”. “ei bellissima quali chili in più”. “Stai benissimo anche con qualche kilo in più”. “Ma chi se ne frega dei kg in più, io darei l’oro per essere perfetta come te, quindi fa niente qualche kiletto in più. Sei splendida”. “Ma chi se ne frega dei kg in più, io darei l’oro per essere perfetta come te, quindi fa niente qualche kiletto in più. Sei splendida”. Questi alcuni commenti dei fans.

In un’altra foto mozzafiato Tina si mostra seducente in un abito sexy: “Si può essere splendidi a trent’anni ,affascinanti a quaranta e irresistibili per tutta la vita”.

Intanto il marito Tony è pronto per una data importante, quella del 9 luglio che lo vedrà cantare nella sua città natìa, ovvero Palermo.