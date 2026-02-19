PUBBLICITÀ
Qualiano in ansia per Luciano Capasso, del giovane non si hanno tracce da più di 24 ore

Di Nicola Avolio
Qualiano in ansia per Luciano Capasso. Il giovane, 25 anni, lavora presso il Badrutt’s Palace Hotel di Saint Moritz e, dopo essersi concesso qualche ora di relax nel giorno di pausa dal lavoro, ha fatto sparire le sue tracce. Da allora non si hanno più notizie di lui.

Le ricerche sono in corso, ma sono rese molto difficili a causa delle condizioni meteo avverse.

A lanciare l’allarme, il sindaco Raffaele De Leonardis, che su Facebook scrive: “Si cerca Luciano Capasso, 25 anni, nostro concittadino, attualmente in Svizzera a Saint Moritz dove lavora presso il Badrutt’s Palace Hotel.
Da ieri risulta disperso dopo essersi concesso qualche ora di relax in una giornata di pausa dal lavoro: Luciano è un appassionato di alpinismo ed è uscito per una escursione sulla neve ma non è più rientrato. Le ricerche sono in corso ma al momento risultano sospese a causa delle avverse condizioni meteo.
Siamo in costante contatto con la Farnesina e con i carabinieri di Qualiano stiamo assistendo la famiglia in queste ore di forte apprensione.
L’amministrazione comunale è al fianco dei suoi cari e segue ogni aggiornamento.
Ogni informazione utile può essere preziosa. Chiunque abbia notizie contatti immediatamente le autorità competenti. Qualiano attende Luciano con speranza”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

