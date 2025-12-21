Qualiano, si arricchisce il Natale in piazza Kennedy grazie alle iniziative dei commercianti

PUBBLICITÀ

Il Natale si arricchisce in Piazza Kennedy a Qualiano grazie all’iniziativa del comitato di commercianti A.P.I. che ha realizzato in autonomia una serie di eventi per vivere insieme la magia delle festività di Natale, fatto di emozioni autentiche, sorrisi e spirito di comunità. Dal 20 al 24 e dal 30 al 31 dicembre, Piazza I. F. Kennedy diventa il cuore pulsante delle feste grazie all’iniziativa natalizia promossa dal Comitato A.P.I., alla sua prima esperienza pubblica al servizio della città.

Un progetto nato dall’unione di persone, idee e commercianti che hanno scelto di credere nella magia del Natale e nel valore dello stare insieme. Piazza Kennedy si trasforma così in un luogo di incontro, dove ogni giornata è un’occasione per condividere momenti semplici ma preziosi, tra luci, musica, profumi e creatività.

Durante ogni evento, i commercianti partecipanti animeranno la piazza con presentazioni speciali, iniziative a tema e allestimenti natalizi, portando in strada l’anima delle proprie attività. Inoltre, nel corso delle giornate sarà distribuito un volantino con promozioni, sorprese e piccoli regali, da ritirare direttamente nei negozi aderenti: un modo concreto per rafforzare il legame tra commercio e comunità.

Il calendario è ricco e variegato.

Ad aprire ufficialmente il calendario degli eventi il 20 dicembre, è l’iniziativa firmata Ottica Parisi (Piazzetta Parisi) dal titolo “Vivi una giornata e vedi meglio”: un primo appuntamento che inaugura l’atmosfera natalizia in piazza, all’insegna della cura, dell’attenzione e della vicinanza alla comunità.

il 21 e 22 dicembre ci saranno eventi diffusi tra Piazzetta Parisi e Piazzetta Palma: dall’arte della fotografia con Nello Palma, alla creatività di Pedata Biancheria, dal gusto di Coffee Planet alle emozioni di Wedding Luxury Drive, con la presenza di auto di lusso come Ferrari Purosangue e Lamborghini Urus S. Non mancano momenti di leggerezza e dolcezza con Graffe e non solo, Space Lab e tante altre realtà locali.

Il 23 e 24 dicembre il clima si scalda ulteriormente con musica, dj set e sapori natalizi: dalle ostriche e bollicine di Pescheria L’Ancora, fino al Dj set di Den e del Dj internazionale J.Vn0t, per accompagnare l’attesa della Vigilia con ritmo ed energia.

Il Natale continua anche a fine anno: il 30 e 31 dicembre spazio allo shopping, alla bellezza e al gusto, con iniziative firmate Oney Shopping, Art & Bellezza Parrucchieri, Gioielleria Pezzuto, Sapori & Delizie, La Panetteria del Corso e il Maestro Virgilio, per salutare l’anno tra stile, tradizione e musica.

Il Comitato A.P.I. racconta questa iniziativa come l’inizio di una storia fatta di appartenenza e calore umano. Un ringraziamento sincero va a tutti i commercianti che hanno scelto di partecipare, mettendo impegno, cuore e passione per regalare alla città un Natale che profuma di casa. Piazza Kennedy vi aspetta per vivere insieme la magia delle feste. Questa è solo la prima pagina di una storia che vuole crescere insieme alla sua comunità.

