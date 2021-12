“Qui non entrate”. Nei guai ristoratore del Lungomare di Napoli: rifiutava i controlli sul green pass

Operazione controlli nel weekend a Napoli: denunciato ristoratore per aver rifiutato i controlli sui green pass e multe ad altri 16 locali.

I caschi bianchi di Napoli hanno dato il via all’operazione controlli questo weekend tra i maggiori luoghi di movida. Il Comandante Ciro Esposito e i suoi colleghi hanno verificato che venissero rispettate le norme di prevenzione sanitaria e anche del codice della strada. Nel mirino dei controlli i maggiori quartieri della movida napoletana. Da Chiaia al Centro Storico la squadra di Ciro Esposito ha severamente controllato la messa in pratica delle regole anti covid punendo i “colpevoli”, tra ristoratori e clienti.

Denunciato per aver rifiutato i controlli

Non tutti hanno però “gradito” i controlli e la presenza delle forze dell’ordine nei propri locali. Il titolare di un ristorante di uno dei vicoli di Santa Lucia sul Lungomare della città, infatti, si è rifiutato di far compiere alla Polizia Municipale i doverosi controlli. Secondo la Polizia l’uomo si è sottratto ai controlli legati al green pass e per questo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Il titolare ha “meritato” anche un verbale per aver rifiutato i controlli sull’impatto acustico dato dalla musica proveniente dal suo locale.

Sanzioni e controlli nella movida

Gli agenti hanno eseguito 414 controlli sul rispetto delle norme anti covid. Controlli che sono avvenuti sia sui ristoratori che sui clienti. Sono 16 i verbali elevati per non aver richiesto il pass all’ingresso del locale e per il mancato utilizzo della mascherina e spesso gli stessi proprietari dei locali erano sprovvisti di pass. Un locale in Via Carducci è stato chiuso proprio per il mancato rispetto delle regole.

I controlli sulle zone della movida napoletana si sono intensificati in vista dell’avvento delle festività natalizie, le autorità non hanno fatto sconti sul rispetto delle regole.