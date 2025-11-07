Racket a Giugliano per il clan Mallardo, al via gli interrogatori per i 6 arrestati

PUBBLICITÀ

Sono previsti per domani mattina gli interrogatori di garanzia davanti al GIP del tribunale di Napoli Dottoressa Ambra Cerabona, dei destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del procedimento coordinato dalla direzione distrettuale antimafia a seguito di indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per Carmine Cerqua, Roberto Corona, D’Alterio Giuseppe, Alfredo Lama e Gennaro Ronga. Per Giuseppe Sacco, invece, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, presso la propria abitazione. L’ordinanza, che vede indagate in totale 10 persone, emessa dal Gip dr.ssa Ambra Cerabona ricostruisce nelle 64 pagine vari episodi di estorisone risalenti al 2023 Gli indagati, che sono da ritenersi presuntamente innocenti fino alla emissione di una Sentenza passata in giudicato, sono difesi di fiducia dagli avvocati Giuliano Russo, Luigi Poziello, Antonio Giuliano Russo, Domenico Dello Iacono e Giampaolo Schettino

I reati contestati dagli inquirenti sono associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegali di armi aggravati.

I proventi delle attività estorsive, è emerso dalle indagini del militari dell’arma, confluivano in una cassa comune utilizzata per mantenere le famiglie degli affiliati detenuti alle quali veniva versato uno stipendio mensile.

PUBBLICITÀ