Racket per il clan clan Veneruso-Rea, condanne ridotte in Appello

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Minacce all'imprenditore per il pizzo, presi 2 affiliati al clan Veneruso-Rea
Minacce all'imprenditore per il pizzo, presi 2 affiliati al clan Veneruso-Rea
La Corte di Appello di Napoli – 2 sez. penale – ha ridotto sensibilmente e precisamente a 4 anni di reclusione la pena comminata in primo grado e pari ad anni 5 e mesi 8 a De Luca Antonio (difeso dall’ avv. Fabio Greco) e ed Esposito Salvatore (difeso dall’avv. Paolo Piccolo).L’episodio è la tentata estorsione aggravata ai danni di un imprenditore

L’indagine fu svolta dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco  nei confronti di 2 soggetti, gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver fatto ricorso alla capacità d’intimidazione dell’associazione del clan Veneruso-Rea, storicamente operante nell’area orientale di Napoli e in particolare nei Comuni di Volla e Casalnuovo.

All’esito delle indagini svolte dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco, avviate a seguito della denuncia sporta da un imprenditore di Volla fu riscontrato come gli indagati, si siano presentati presso la sua società, pretendendo illecitamente il pagamento di somme di denaro con triplice cadenza annuale. S

Antonio Mangione
Antonio Mangione
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

