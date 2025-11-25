Racket per il clan clan Veneruso-Rea, condanne ridotte in Appello

PUBBLICITÀ

La Corte di Appello di Napoli – 2 sez. penale – ha ridotto sensibilmente e precisamente a 4 anni di reclusione la pena comminata in primo grado e pari ad anni 5 e mesi 8 a De Luca Antonio (difeso dall’ avv. Fabio Greco) e ed Esposito Salvatore (difeso dall’avv. Paolo Piccolo).L’episodio è la tentata estorsione aggravata ai danni di un imprenditore

L’indagine fu svolta dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco nei confronti di 2 soggetti, gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver fatto ricorso alla capacità d’intimidazione dell’associazione del clan Veneruso-Rea, storicamente operante nell’area orientale di Napoli e in particolare nei Comuni di Volla e Casalnuovo.

PUBBLICITÀ

All’esito delle indagini svolte dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco, avviate a seguito della denuncia sporta da un imprenditore di Volla fu riscontrato come gli indagati, si siano presentati presso la sua società, pretendendo illecitamente il pagamento di somme di denaro con triplice cadenza annuale. S