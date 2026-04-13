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La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti sud-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Raffiche di vento e mare agitato, scatta l’allerta meteo a Napoli

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione della zona 2 (Alto Volturno e Matese), della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro) dalle 23.59 di ieri, domenica 12 aprile, alle 14 di oggi, lunedì 13 aprile. I fenomeni avranno una particolare intensità lungo la fascia costiera della Campania.

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Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico.

Si rappresenta che l’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali.

A Napoli chiusi parchi cittadini e Pontile Nord di Bagnoli

A partire dalla mezzanotte alle ore 14 di lunedì 13 aprile, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato.

Saranno chiusi i parchi cittadini e il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche.

Per la durata dell’allerta resteranno chiusi anche i cimiteri cittadini.