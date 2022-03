Raggiungere Salerno con il bus per vedere la mostra su Hemingway

Dalla fine di febbraio fino al 26 marzo 2022 è stata organizzata presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno una mostra dedicata allo scrittore Ernest Hemingway, che ripercorre la vita e le opere dell’autore. La pinacoteca, di recente restaurata, ospiterà anche le 20 tele di Renaldo Fasanaro. Quale occasione migliore allora per preparare le valigie e fare una bella gita culturale a Salerno? D’altra parte, Salerno è una città ricca di storia, arte e monumenti. Basti pensare che il centro storico è completamente pedonale e che da qui è possibile ammirare capolavori unici nel loro genere, come il Duomo, la Scuola Medica Salernitana, Via Mercanti (dove si trova la pinacoteca provinciale), il giardino della Minerva e tanto altro. Si può raggiungere Salerno con il bus, se si vuole risparmiare sul costo e viaggiare comunque in grande comodità grazie alla compagnia di trasporti su gomma Itabus. Ci sono infatti pullman verso Salerno che partono da Roma, Milano, Bologna, Firenze, Cosenza, Cariati, Lamezia Terme, Matera e tanti altri comuni.

Raggiungere Salerno a bordo di autobus a lunga percorrenza

Per viaggiare in pullman spendendo poco ma senza dover rinunciare al massimo comfort Itabus mette a disposizione un’ampia flotta di autobus con posti comodi, Wi-Fi 4/5G gratuito a banda ultra-larga, distributori automatici, prese elettriche e usb per ricaricare i propri device a bordo, e tanto altro ancora. Insomma, per chi volesse viaggiare in autobus la compagnia propone ottime soluzioni di viaggio economiche e per tutte le tasche. Non resta che prendere un bus economico per o da Salerno e viaggiare low cost ma in alta qualità e al massimo del comfort.

Cosa vedere a Salerno in una giornata

Chi decide di prendere un autobus per Salerno e vuole vedere le principali attrazioni della città in una giornata non può assolutamente omettere dal suo tour:

il Duomo dalla facciata barocca, primo esempio di architettura mediterranea;

il centro storico con tutti i negozietti, le botteghe artigianali, locali e ristoranti, dove fare una bella passeggiata. Qui non passa neppure un veicolo, essendo un’area completamente pedonale;

Via dei Mercanti, uno dei vicoli più antichi della città lungo la quale si trovano il Palazzo Pinto con la Pinacoteca Comunale e a metà strada il Duomo;

La Scuola Medica Salernitana, la prima università di Medicina d’Europa, che usava il Giardino della Minerva (nel centro salernitano) come spazio dove insegnare agli allievi come usare le erbe officinali;

Il lungomare, costituito da 3 viali paralleli che incrociano in modo parallelo il centro storico;

Il Castello di Arechi che oggi ospita al suo interno un museo medievale che racconta la storia di Salerno e gli antichi mestieri.

Salerno, inoltre, è un punto d’ingresso alla Costiera Amalfitana. Per chi, invece, poi volesse trascorrere più tempo in città ci sono tante altre attrazioni imperdibili, come:

L’acquedotto medievale che popolarmente è noto come “ponti del diavolo”, giacché si narra che sia stato costruito in una notte sola con l’aiuto dei demoni;

Il complesso monumentale di Santa Sofia, sede di eventi e mostre, così come la Villa Comunale;

Il tempio di Pomona, sede di vari templi;

Il museo archeologico, il museo provinciale, il museo diocesano e tanti altri musei storici che conservano beni preziosi e pezzi di storia.

I piatti della tradizione gastronomica salernitana

Essendo sita sul mare, a Salerno principalmente i piatti sono a base di pesce (gli scialatielli ai frutti di mare o gli spaghetti con le vongole), come il tradizionale “cuopp” campano (a base di gamberetti, paranza, alici o pescato del giorno). Ma largo spazio anche alla mozzarella di bufala Dop, alla pizza, alla milza “imbottita” (fast food tipico della festa del santo patrono San Matteo) e ai vari dolci, come la delizia al limone, le sfogliatelle, la scazzetta (dessert a base di pan di Spagna, crema e fragoline di bosco, glassato in superficie) o il classico babà. Per accompagnare i piatti non mancano neppure i vini: il Cilento, il Costa d’Amalfi, il Castel San Lorenzo, il Gragnano, il Sorrento e il Lettere. Così come tutte le altre città della Campania, anche Salerno è particolarmente nota per il tipico e agrumato limoncello o il più dolce meloncello, ideali come digestivi dopo aver assaggiato tutte le prelibatezze locali! Ora che avete tutte queste informazioni non vi resta che prenotare subito il vostro viaggio in pullman e andare a scoprire Salerno e le sue bellezze.