Raid in farmacia a Giugliano, beccato con la merce rubata: nei guai 43enne di Casoria

Sorpreso in flagranza di reato mentre asportava merce da una farmacia a Licola in via San Nullo, viene arrestato dai carabinieri. Nei guai è finito M.D. del ’78 di Casoria. L’uomo nello scorso fine settimana è stato beccato dalla vigilanza privata della New Police Security mentre con fare sospetto si aggirava all’interno della farmacia di Licola. A seguito dei controlli è stato scoperto che aveva merce rubata dal valore di circa 70 euro, tra cui uno spazzolino elettrico e alcune creme corpo. L’uomo è stato immobilizzato in attesa dell’intervento dei carabinieri della Stazione di Varcaturo che lo hanno ammanettato. Giudicato per direttissima, il fermo è stato convalidato. Il giudice di Napoli Nord ha disposto l’obbligo di firma in attesa del processo.