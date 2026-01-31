PUBBLICITÀ
Raid nel negozio di abbigliamento a Pompei, ladri in fuga con i vestiti

Gianluca Spina
Momenti di tensione nella notte in via Plinio, a Pompei, dove un negozio di abbigliamento è stato preso di mira da ignoti. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo la segnalazione del titolare, allertato dall’attivazione dell’allarme.

I ladri, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, avrebbero forzato l’ingresso posteriore dell’attività commerciale per introdursi all’interno. Una volta superata la barriera, hanno asportato capi di vestiario e accessori, per poi allontanarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

L’entità del bottino è in corso di valutazione. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, per individuare i responsabili e accertare eventuali collegamenti con altri furti avvenuti recentemente nella zona.

