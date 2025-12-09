PUBBLICITÀ
HomeCronacaRaid vandalico nei locali comunali di Quarto, distrutto l’Ufficio Urbanistica
CronacaCronaca locale

Raid vandalico nei locali comunali di Quarto, distrutto l’Ufficio Urbanistica

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Raid vandalico negli uffici comunali di Quarto, distrutto l’Ufficio Urbanistica
Raid vandalico negli uffici comunali di Quarto, distrutto l’Ufficio Urbanistica
PUBBLICITÀ

Ignoti si sono introdotti all’interno dei locali comunali dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Quarto, provocando ingenti danni a porte, scrivanie e stampanti. Un vero e proprio atto vandalico che ha fatto scattare immediatamente l’allarme. A rendere noto l’episodio è stato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, attraverso un post di denuncia sui social: “Un gesto preoccupante e vile che abbiamo provveduto subito a denunciare ai Carabinieri della Tenenza di Quarto”.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Al momento sono in corso verifiche approfondite per accertare se, oltre ai danni materiali, siano stati sottratti anche documenti o faldoni dagli uffici. “Con il responsabile dell’Ufficio e le Forze dell’Ordine stiamo anche verificando se siano stati trafugati documenti o faldoni”, ha aggiunto il primo cittadino.

PUBBLICITÀ

L’amministrazione comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione e confida nel lavoro degli investigatori: “Su questo inquietante episodio attendiamo fiduciosi l’esito delle indagini da parte degli inquirenti”, ha concluso Sabino. L’episodio ha destato forte preoccupazione in città, sia per la natura dell’atto che per il possibile coinvolgimento di documentazione amministrativa sensibile.

Il post di denuncia del sindaco

“Ignoti sono penetranti all’interno dei locali comunali dell’Ufficio Urbanistica danneggiando porte, scrivanie e stampanti. Un gesto preoccupante e vile che abbiamo provveduto subito a denunciare ai Carabinieri della Tenenza di Quarto. Con il responsabile dell’Ufficio e le Forze dell’Ordine stiamo anche verificando se siano stati trafugati documenti o faldoni. Su questo inquietante episodio attendiamo fiduciosi l’esito delle indagini da parte degli inquirenti” scrive su Facebook il sindaco di Quarto Antonio Sabino.
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati