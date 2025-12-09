Raid vandalico nei locali comunali di Quarto, distrutto l’Ufficio Urbanistica

Ignoti si sono introdotti all’interno dei locali comunali dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Quarto, provocando ingenti danni a porte, scrivanie e stampanti. Un vero e proprio atto vandalico che ha fatto scattare immediatamente l’allarme. A rendere noto l’episodio è stato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, attraverso un post di denuncia sui social: “Un gesto preoccupante e vile che abbiamo provveduto subito a denunciare ai Carabinieri della Tenenza di Quarto”.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Al momento sono in corso verifiche approfondite per accertare se, oltre ai danni materiali, siano stati sottratti anche documenti o faldoni dagli uffici. “Con il responsabile dell’Ufficio e le Forze dell’Ordine stiamo anche verificando se siano stati trafugati documenti o faldoni”, ha aggiunto il primo cittadino.

L’amministrazione comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione e confida nel lavoro degli investigatori: “Su questo inquietante episodio attendiamo fiduciosi l’esito delle indagini da parte degli inquirenti”, ha concluso Sabino. L’episodio ha destato forte preoccupazione in città, sia per la natura dell’atto che per il possibile coinvolgimento di documentazione amministrativa sensibile.