Rapina ai Ponti Rossi, 27enne accoltellato più volte al petto e alla gamba

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della stazione Napoli Capodimonte intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale CTO. Poco prima un 27enne incensurato si era presentato con ferite multiple da taglio al torace e alla gamba. La vittima riportava anche “traumi multipli cranio facciale con frattura spalla destra e pneumotorace”. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 27enne sia stato vittima di una rapina a via dei Ponti Rossi. Indagini in corso da parte dei carabinieri che sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.