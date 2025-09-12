PUBBLICITÀ
HomeCronacaRapina al bar Sanremo con il fucile e tentata rapina, condanna soft
CronacaCronaca locale

Rapina al bar Sanremo con il fucile e tentata rapina, condanna soft

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
PUBBLICITÀ

Pietro De Rosa, 38enne di Giugliano, era stato arrestato e poi processato per una rapina pluriaggravata consumata al noto bar Sanremo di Villaricca e per la tentata rapina ad un automobilista, al quale aveva cercato di portare via la vettura per garantirsi la vita.

Processato con il rito abbreviato, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il giudice del Tribunale aversano ha irrogato una condanna pari ad anni 4 di reclusione, non tenendo conto della recidiva e concedendo le circostanze attenuanti generiche. L’uomo, che adesso è detenuto a Poggioreale, vedrà la sua condanna diminuita ad anni 3 e mesi 4 di reclusione se non dovesse presentare appello, grazie alla legge Cartabia. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 5 anni di reclusione.

PUBBLICITÀ

I fatti della rapina

La rapina risale a diversi mesi fa. Secondo quanto raccontato dal titolare del bar, Diego Vitagliano, De Rosa fece irruzione armato di fucile a pompa, minacciando il personale e portando via l’incasso della giornata, fuggendo poi a piedi con la refurtiva in una busta.

Durante la fuga, l’uomo era accompagnato da un bambino, probabilmente suo figlio, che è stato poi riaccompagnato a casa da un conoscente. Proseguendo la fuga, De Rosa tentò di rapinare due donne nei pressi della clinica Maione e cercò di sottrarre l’auto a un ragazzo davanti al bar Zanzibar, senza riuscirci.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati