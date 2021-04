Stamattina una rapina è stata tentata in una gioielleria di via Filangieri. I malviventi si sono introdotti nella gioielleria “Baggio” passando attraverso le fogne. Lì hanno atteso l’ arrivo dei commessi per farsi aprire la cassaforte. Quando gli impiegati sono arrivati, pochi minuti prima delle 10, però, si sono accorti già dall’ esterno del negozio di anomalie ed hanno chiamato i Carabinieri che sono accorsi sul posto. Seguono aggiornamenti.

Assalto in gioielleria, titolare reagisce e uccide 2 rapinatori: preso il terzo complice

Due persone sono morte nella tentata rapina a una gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Sul posto stanno operando i carabinieri. E’ accaduto in via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta a Barolo. Non è ancora chiaro quanto accaduto. Tre malviventi avrebbero fatto irruzione, secondo una prima ricostruzione, nella gioielleria Mario Roggero e sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Le due vittime sono a terra, in strada, dove stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Alba, al lavoro per capire quanto accaduto e per identificare le vittime. La banda che ha tentato il colpo all’interno della gioielleria, infatti, era composta da tre uomini, tutti italiani. Il titolare ha aperto il fuoco. Due malviventi sono stati freddati per strada. Il terzo, ferito, si era dato alla fuga.

La dinamica della rapina

E’ finito nel sangue l’assalto ad una gioielleria di Grinzane Cavour, storico borgo della provincia di Cuneo. Due banditi sono morti, colpiti dai proiettili esplosi dal titolare del negozio che nel 2015 aveva già subito una violenta rapina. I loro corpi a terra nella centrale via Garibaldi, lungo la provinciale che collega Alba e Barolo. Il complice è stato poi fermato: ferito da un colpo d’arma da fuoco ad una gamba, si è presentato nella notte all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, piantonato dai carabinieri.

Il fatto è accaduto poco prima della chiusura della gioielleria Roggero, al civico 71 della via. Almeno cinque i colpi di pistola esplosi all’indirizzo dei malviventi, che sono morti a pochi metri dall’ingresso del negozio, uno in mezzo alla strada, l’altro all’angolo con una vita laterale. Sul posto l’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.