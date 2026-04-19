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Rapina nel sangue a Ponticelli, accoltellato al braccio in strada

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Rapina nel sangue ieri sera a Ponticelli. I carabinieri della PMZ Poggioreale sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un 46enne ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo era in via dei Bronzi di Riace quando due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarre il telefono al padre che era con lui.  La sua reazione avrebbe indotto i rapinatori a colpirlo al braccio sinistro con un coltello. La vittima è stata dimessa.  Indagini in corso per chiarire dinamica.

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